На Донбасі бойовики атакують із гранатометів [ Редактировать ]
На сході України бойовики 12 разів відкривали вогонь. Втрат серед українських військових немає, повідомили у штабі ООС. Біля Кримського, Майорського, Пісків ворог атакував із гранатометів та стрілецької зброї.
І вже цієї доби бойовики обстріляли околиці Гнутового з кулеметів.
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