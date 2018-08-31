"Шкільне перемир'я" на Донбасі нак і не настало

Так зване "шкільне перемир'я", яке мало б розпочатися на сході з опівночі так і не настало. Від початку доби окупанти вже двічі відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил. З великокаліберних кулеметів били поблизу Гнутового і Талаківки. Попередня доба на Донбасі минула без втрат