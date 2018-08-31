Судовий розгляд уже третій рік не може зрушити з місця

У Черкасах уже третій рік не може зрушити з місця судовий розгляд справи про вбивство Героя України журналіста Василя Сергієнка. Це сталося ще у квітні 2014 в лісі під Корсунем. Напередодні відбулося чергове засідання. На ньому побували й наші кореспонденти.

На цьому засіданні апеляційного суду розглядають позов прокуратури про скасування рішення першої інстанції у справі вбитого журналіста Василя Сергієнка. Держобвинувач розповідає, розгляд справи вже був на фінальній стадії, коли колегія суддів раптом визнала їхній обвинувальний акт незаконним.

"До цього ж цей же самий соснівський суд двічі не бачив підстав для повернення обвинувального акту, а на сьогоднішній день побачив з невідомих для нас причин", - говорить Антон Греков, начальник відділу прокуратури Черкаської області.

Обвинувачених у режимі відеоконференції захищає армія маститих адвокатів.

"Ми бачимо, що наші підзахисні в металевій клітці знаходяться і тримаються під вартою, що протирічить третій статті конвенції та рішення Європейського суду".

Випустивши обвинувачених до зали, суд береться до розгляду. Обвинувач вимагає скасувати рішення суду і продовжити утримання під вартою, адвокати - відпустити під домашній арешт. Обвинувачений організатор вбивства Вадим Мельник запевняє, що нікого з учасників раніше не знав, а виконавці взагалі заявляють про страшні тортури.

"З мого затримання до потрапляння в СІЗО мене постійно катували співробітники УКР. Мені надавався список фамілій, які я був повинен на камеру сказати. Розумієте, про що іде річ?"

Це відео слідчого експерименту, Віктор Горбенко і співучасник убивства Воронков у присутності своїх адвокатів і понятих у деталях розповідають, як скоїли злочин.

"Скажите, с лева на право, как они расположились? Так сидел Андрей, там сидел Рома, а там Валентин! А сам человек, которого они забрали? он вот так", - говорить Віктор Горбенко, обвинувачений у викраденні журналіста.

"По-моему он был на животе! Наручники были скреплены сзади или спереди? Наручники у него не были скреплены точно потому, что одна рука уже была отстегнута", - каже Володимир Воронков, обвинувачений у викраденні журналіста.

Термін утримання обвинувачених під вартою збігає 7 вересня. І якщо суд не підтримає апеляцію прокуратури, на справі можна буде поставити хрест, певен друг убитого журналіста.

"А зараз в них йде все по сценарію Нелі Штепи, коли різними технічними методами добиваються того, щоб не було сформовано складу суду до спливання запобіжного терміну, щоб бандіти вийшли на волю суто технічно", - говорить Олег Собченко, друг журналіста Василя Сергієнка.

Після дебатів і наради судді виносять вердикт, скасувати рішення суду першої інстанції про незаконність обвинувального акту і продовжити термін утримання під вартою ще на 30 днів.