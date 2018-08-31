У Черкасах відбувся судовий розгляд справи про вбивство журналіста Сергієнка [ Редактировать ]
У Черкасах уже третій рік не може зрушити з місця судовий розгляд справи про вбивство Героя України журналіста Василя Сергієнка. Це сталося ще у квітні 2014 в лісі під Корсунем. Напередодні відбулося чергове засідання. На ньому побували й наші кореспонденти.
На цьому засіданні апеляційного суду розглядають позов прокуратури про скасування рішення першої інстанції у справі вбитого журналіста Василя Сергієнка. Держобвинувач розповідає, розгляд справи вже був на фінальній стадії, коли колегія суддів раптом визнала їхній обвинувальний акт незаконним.
"До цього ж цей же самий соснівський суд двічі не бачив підстав для повернення обвинувального акту, а на сьогоднішній день побачив з невідомих для нас причин", - говорить Антон Греков, начальник відділу прокуратури Черкаської області.
Обвинувачених у режимі відеоконференції захищає армія маститих адвокатів.
"Ми бачимо, що наші підзахисні в металевій клітці знаходяться і тримаються під вартою, що протирічить третій статті конвенції та рішення Європейського суду".
Випустивши обвинувачених до зали, суд береться до розгляду. Обвинувач вимагає скасувати рішення суду і продовжити утримання під вартою, адвокати - відпустити під домашній арешт. Обвинувачений організатор вбивства Вадим Мельник запевняє, що нікого з учасників раніше не знав, а виконавці взагалі заявляють про страшні тортури.
"З мого затримання до потрапляння в СІЗО мене постійно катували співробітники УКР. Мені надавався список фамілій, які я був повинен на камеру сказати. Розумієте, про що іде річ?"
Це відео слідчого експерименту, Віктор Горбенко і співучасник убивства Воронков у присутності своїх адвокатів і понятих у деталях розповідають, як скоїли злочин.
"Скажите, с лева на право, как они расположились? Так сидел Андрей, там сидел Рома, а там Валентин! А сам человек, которого они забрали? он вот так", - говорить Віктор Горбенко, обвинувачений у викраденні журналіста.
"По-моему он был на животе! Наручники были скреплены сзади или спереди? Наручники у него не были скреплены точно потому, что одна рука уже была отстегнута", - каже Володимир Воронков, обвинувачений у викраденні журналіста.
Термін утримання обвинувачених під вартою збігає 7 вересня. І якщо суд не підтримає апеляцію прокуратури, на справі можна буде поставити хрест, певен друг убитого журналіста.
"А зараз в них йде все по сценарію Нелі Штепи, коли різними технічними методами добиваються того, щоб не було сформовано складу суду до спливання запобіжного терміну, щоб бандіти вийшли на волю суто технічно", - говорить Олег Собченко, друг журналіста Василя Сергієнка.
Після дебатів і наради судді виносять вердикт, скасувати рішення суду першої інстанції про незаконність обвинувального акту і продовжити термін утримання під вартою ще на 30 днів.
по теме
У Черкасах затягують судовий розгляд справи про вбивство журналіста Сергієнка
У Черкасах уже третій рік не може зрушити з місця судовий розгляд справи про вбивство Героя України журналіста Василя Сергієнка. Це сталося ще у квітні 2014 в лісі під Корсунем. Напередодні відбулося чергове засідання. На ньому побували й наші кореспонденти
В Черкассах третий год не могут осудить обвиняемых в убийстве журналиста
В Черкассах уже третий год стоит на месте судебное разбирательство в убийстве Героя Украины журналиста Василия Сергиенко
Скандальна аварія у Черкасах: екс-депутат намагалася заплатити потерпілим
У Черкасах уже понад два місяці не можуть встановити винуватців смертельної ДТП. Ще 17 червня колишній депутат облради збила на трасі двох велосипедистів. Від сильного удару хлопець помер на місці
У Черкасах родичі загиблого у аварії третій місяць вимагають справедливості у суді
У Черкасах уже понад два місяці не можуть встановити винуватців смертельної ДТП. Ще 17 червня колишній депутат облради збила на трасі двох велосипедистів. Від сильного удару хлопець помер на місці, його дівчина дістала численні травми
Скандальная авария в Черкассах: экс-депутат пыталась заплатить потерпевшим
Преступление без наказания. В Черкассах два с половиной месяца не могут установить виновников смертельного ДТП. Еще 17 июня экс-депутат черкасского облсовета налетела на трассе на двух велосипедистов
В Черкассах задержали судью на взятке
30 тысяч гривен и никакого наказания. Именно столько требовал судья Черкасского апелляционного суда у водителя, которого поймали нетрезвым за рулем. И пообещал, что за вознаграждение тот сможет избежать наказания. Судью задержали как только он получил всю сумму взятки