У центрі Парижа взялися вирощувати полуницю. Ягоди дозрівають у спеціальних теплицях. Збирають урожай зранку й одразу продають. Власники підприємства кажуть, так полуниці зберігають усі вітаміни і покупці отримують найсвіжіший продукт.

До того ж, ягоди не обробляють хімікатами. Засновники стартапу надихнулися тим, як фрукти та овочі вирощували їхні батьки в селі.

І вирішили відтворити те саме в місті.