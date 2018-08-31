У центрі Парижа вирощують полуницю [ Редактировать ]
У центрі Парижа взялися вирощувати полуницю. Ягоди дозрівають у спеціальних теплицях. Збирають урожай зранку й одразу продають. Власники підприємства кажуть, так полуниці зберігають усі вітаміни і покупці отримують найсвіжіший продукт.
До того ж, ягоди не обробляють хімікатами. Засновники стартапу надихнулися тим, як фрукти та овочі вирощували їхні батьки в селі.
І вирішили відтворити те саме в місті.
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