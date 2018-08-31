Бурштину на майже три мільйони гривень виявила поліція на Рівненщині. 200 кілограмів сонячного каменю ховав у себе на обійсті в селі Біла Криниця місцевий житель. Увесь бурштин був не оброблений.

Чоловік лише пофасував його за фракціями і зберігав на горищі, у підвалі та в гаражі. Камінь-сирець правоохоронці вилучили.

Тепер з'ясовують усіх причетних до незаконного промислу.