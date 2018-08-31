У Києві затримали організаторів шахрайської електронної фінансової біржі [ Редактировать ]
Організаторів шахрайської електронної фінансової біржі викрили правоохоронці. Зловмисники діяли одразу в кількох країнах. Один з офісів накрили в Києві, там працювали понад 60 осіб.
Шахрайська схема діяла нібито як валютні онлайн-торги. Клієнтові пропонували відкрити демо-рахунок та імітували аукціон, де люди постійно вигравали. Потім радили створити реальний рахунок і проводили низку операцій, через які гравці втрачали кошти.
Тепер шахраям світить до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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