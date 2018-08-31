У зоопарку Пекіна живе незвичайна родина [ Редактировать ]
Левенята, тигренята, цуценята і маленькі гієни стали сім'єю у зоопарку Пекіна. Усіх їх вигодовує одна мама - самка золотистого ретривера. Бо решта мам від своїх дитинчат відмовилися.
Тож в одному вольєрі зараз представники чотирьох видів. Малятам вже по два місяці, живуть вони дружно.
Працівники звіринця кажуть, їх не розлучатимуть, допоки ті не підростуть.
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