Малятам вже по два місяці

Левенята, тигренята, цуценята і маленькі гієни стали сім'єю у зоопарку Пекіна. Усіх їх вигодовує одна мама - самка золотистого ретривера. Бо решта мам від своїх дитинчат відмовилися.

Тож в одному вольєрі зараз представники чотирьох видів. Малятам вже по два місяці, живуть вони дружно.

Працівники звіринця кажуть, їх не розлучатимуть, допоки ті не підростуть.