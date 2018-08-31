В Киевской области без вести пропала 15-летняя Анна Дорохина. Ее не могут найти с 5 августа. Девушка вышла из дома в селе Тарасовка и до сих пор не вернулась назад. Об этом пишет Gazeta.ua.

В день пропажи Анна была одета в светло-серую футболку и бирюзовые кроссовки.

Можно звонить на горячую линию "Службы розыска детей" по номеру 116000.

Ранее в Одессе пропали две 15-летние девочки.