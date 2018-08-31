По состоянию на 9:30 пятницы, 31 августа, в Киеве курс продажи наличного доллара в обменных пунктах повысился на 15,91 копеек до 28,4384 гривны/$, курс покупки - на 13,96 копее до 28,1000 гривен/$. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 16,7 копеек до 32,5829 гривен/евро, курс продажи повысился на 17,45 копеек до 33,2610 гривен/евро.

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