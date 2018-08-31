Фото: uefa.com

31 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2018/2019. Примечательно, что в этому году примут участие 48 клубов с 27 стран мира.

Украину на групповом этапе турнира представят два клуба - вице-чемпион киевское "Динамо", и бронзовый призер украинской Премьер-лиги - полтавская "Ворскла". Еще два представителя страны не сумели пробиться в "группу": луганская "Заря" драматично проиграла в ответном матче плей-офф немецкому "Лейпцигу", а "Мариуполь" в третьем раунде отбора оказался слабее французского "Бордо".

По итогам жеребьевки киевское "Динамо" попало в группу К, где сыграет с казахстанской "Астаной", французским "Ренном" и чешким клубом "Яблонец". "Ворскла", в свою очередь - в "группу смерти", где поборется за выход в плей-офф с лондонским "Арсеналом", лисабонским "Спортингом" и азербайджанским "Карабахом".

Остальные группы выглядят следующим образом:

Фото: twitter UEFA.com

Все матчи Лиги Европы традиционно будут проводиться по четвергам. Первый тур стартует 20 сентября, заключительные поединки группового этапа команды проведут 13 декабря. Точное расписание матчей станет известно немного позднее.

Финал турнира состоится 29 мая 2019 года на стадионе "Олимпийский" в Баку.

Напомним, во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая состоялась 30 августа, УЕФА назвал лучших игроков прошлого еврокубкового сезона.