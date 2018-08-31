В штате Юта суд США выдал замуж 74-летнюю Бонни Форстер за ее умершую подругу Беверли Гроссент. Женщина ушла из жизни в мае 2018 года, в возрасте 82-лет. Женщин женил судья Патрик Корум, передает "Экспресс".

Бонне Форстер и Беверли Гроссент впервые встретили друг друга 50 лет назад в Нью-Йорке. Как вспоминает мисс Форстер, тогда был не самый лучший момент в ее жизни. Она как раз ушла от мужа, который бил ее.

У женщины были сломаны ребра, она ходила в солнцезащитных очках, чтобы окружающие не видели следов от побоев на ее лице. "Когда Беверли это увидела, она подошла ко мне и сказала, чтобы я сняла очки. Я влюбилась. Я посмотрела в ее голубые глаза и влюбилась", - вспоминает мисс Форстер.

Уже через неделю после этого женщины начали жить вместе. С тех пор они неразлучно провели 50 лет, вспоминает 74-летняя женщина.

"Мы много смеялись, никогда не ложились спать в плохом настроении. И мы постоянно говорили друг другу слова любви - несмотря на то, что иногда и злились", - говорит Форстер.

Фото: ВВС

Из Нью-Йорка в Юту пара перебралась в 1979 году, чтобы заботиться о маме Беверли. С тех пор пара прошла много испытаний, связанных с проблемами со здоровьем. Мисс Форстер страдала от рака, перенесла 29 операций, потеряла зрение и имела редкое заболевание костей. Из-за инфекции в 2016 году ей ампутировали обе ноги.

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