В Черном море произошел взрыв: пострадали люди (видео) [ Редактировать ]
В Черном море на пляже в районе Кабардинки взорвался квадроцикл с туристами.
В транспортном средстве произошли проблемы с двигателем, когда школьник и взрослый человек катались на нем. Гидроцикл они арендовали.
Пострадавшие сейчас в реанимации города Геленджик.
Ранее мы писали о том, что взрыв на фестивале унес жизни двоих человек.
по теме
Под Луганском взорвали дом: у женщины "сгорело" пол тела
В Лисичанске Луганской области взорвался частный дом, 36-летняя женщина попала в реанимацию
Под Киевом пропала 15-летняя девушка
В Киевской области без вести пропала 15-летняя Анна Дорохина
Война на Донбассе: боевики нарушают "школьное перемирие"
На протяжении прошлых суток, 30 августа, ситуация в районе проведения операции имела признаки стабилизации и оставалась полностью контролируемой Объединенными силами
На МКС нашли трещину: началась утечка воздуха
На российском пилотируемом корабле "Союз", который пристыкован к МКС, произошла утечка воздуха
В центре Рима обрушилась церковь
В центре Рима 30 августа обрушилась крыша церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями, расположенной около античного форума