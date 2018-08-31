В Черном море на пляже в районе Кабардинки взорвался квадроцикл с туристами.

В транспортном средстве произошли проблемы с двигателем, когда школьник и взрослый человек катались на нем. Гидроцикл они арендовали.

Пострадавшие сейчас в реанимации города Геленджик.

Ранее мы писали о том, что взрыв на фестивале унес жизни двоих человек.