Смертельное ДТП в Харькове: в деле Зайцевой нашли много "странного" [ Редактировать ]
В ходе расследования смертельного ДТП в Харькове, было установлено, что Елена Зайцева находилась под воздействием наркотиков во время аварии, но исчезновение свидетеля - врача-нарколога Елены Федирко - очень подозрительный момент. Такое заявление сделал адвокат Сергей Перепелица, который защищает второго обвиняемого - Геннадия Дронова. Об этом пишет "Обозреватель".
По словам адвоката Перепелицы, Харьковская прокуратура и полиция ведут себя странно в этом громком деле.
"Суд обязал следователя отдела по ДТП определить местонахождение Федирко и доставить ее в суд. Это решение было озвучено в присутствии прокурора, так что они в курсе. Они должна контролировать исполнение решения суда. Суд не мог не отправить свое решение в полицию, такого не бывает", - говорит Перепелица.
По его словам, сначала полиция не смогла осуществить привод Федирко, которая первой заподозрила факт наркотического опьянения Зайцевой, поскольку по месту жительства ее не нашли.
"Врач-нарколог много лет проработала здесь, каждый раз она отправляла на анализ 60 мл крови, а в этот раз почему-то меньше. По этой причине не было установлено, какие именно наркотические вещества были в крови Зайцевой. Поэтому врач должен объяснить - что произошло. И она должна понести ответственность. В любом случае факт того, что Зайцева была под влиянием наркотических веществ, установлен. Минздрав официально дал ответ адвокату Ларисе Матвеевой - на основании предоставленных данных они подтвердили, что наркотики в крови Зайцевой были", - говорит Перепелица.
по теме
Масштабное ДТП в Запорожье: суд вынес неожиданный приговор виновнику
В мае 2018 года в центре Запорожья мужчина протаранил на Lexus семь авто
ДТП в Харькове: что известно о "пропавшем" главном свидетеле в деле Зайцевой
Полиция должна объявить в розыск исчезнувшего свидетеля по делу ДТП в Харькове - врача-нарколога Елену Федирко
В Днепре маршрутка сбила семью с коляской на переходе
В воскресенье вечером, 26 августа, в Днепре маршрутка сбила семью с детской коляской
Авто упало в реку с моста: ребенок выжил в страшном ДТП
В субботу, 25 августа, около 15:15 в Старосамборском районе Львовской области, на трассе Львов - Ужгород, произошло ДТП
В центре Киева произошло "премиум" ДТП
В среду, 22 августа, в центре Киева, на Кловском спуске, произошла "премиум" авария