В ходе расследования смертельного ДТП в Харькове, было установлено, что Елена Зайцева находилась под воздействием наркотиков во время аварии, но исчезновение свидетеля - врача-нарколога Елены Федирко - очень подозрительный момент. Такое заявление сделал адвокат Сергей Перепелица, который защищает второго обвиняемого - Геннадия Дронова. Об этом пишет "Обозреватель".

По словам адвоката Перепелицы, Харьковская прокуратура и полиция ведут себя странно в этом громком деле.

"Суд обязал следователя отдела по ДТП определить местонахождение Федирко и доставить ее в суд. Это решение было озвучено в присутствии прокурора, так что они в курсе. Они должна контролировать исполнение решения суда. Суд не мог не отправить свое решение в полицию, такого не бывает", - говорит Перепелица.

По его словам, сначала полиция не смогла осуществить привод Федирко, которая первой заподозрила факт наркотического опьянения Зайцевой, поскольку по месту жительства ее не нашли.

"Врач-нарколог много лет проработала здесь, каждый раз она отправляла на анализ 60 мл крови, а в этот раз почему-то меньше. По этой причине не было установлено, какие именно наркотические вещества были в крови Зайцевой. Поэтому врач должен объяснить - что произошло. И она должна понести ответственность. В любом случае факт того, что Зайцева была под влиянием наркотических веществ, установлен. Минздрав официально дал ответ адвокату Ларисе Матвеевой - на основании предоставленных данных они подтвердили, что наркотики в крови Зайцевой были", - говорит Перепелица.

Ранее нарколога Зайцевой объявили в розыск.