Представники "нормандської четвірки" у другій половині вересня обговорять введення миротворців на Донбас. Тоді відбудеться зустріч політичних директорів МЗС України, Німеччини, Франції та Росії, повідомив напередодні Павло Клімкін.

На порядок денний винесуть і безпекове питання та звільнення українських політв'язнів у Росії. Розглядають різні формати цієї зустрічі.

Імовірно, вона пройде під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.