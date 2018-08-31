Представники "нормандської четвірки" зустрінуться у другій половині вересня [ Редактировать ]
Представники "нормандської четвірки" у другій половині вересня обговорять введення миротворців на Донбас. Тоді відбудеться зустріч політичних директорів МЗС України, Німеччини, Франції та Росії, повідомив напередодні Павло Клімкін.
На порядок денний винесуть і безпекове питання та звільнення українських політв'язнів у Росії. Розглядають різні формати цієї зустрічі.
Імовірно, вона пройде під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
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Представники "нормандської четвірки" обговорять введення миротворців на Донбас
Представники "нормандської четвірки" обговорять введення миротворців на Донбас у другій половині вересня. Тоді відбудеться зустріч політичних директорів МЗС України, Німеччини, Франції та Росії, повідомив Павло Клімкін. Дипломати також обговорять безпекове питання та звільнення українських політв'язнів у Росії
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