МЗС Італії заявило про власні пріоритети головування в ОБСЄ [ Редактировать ]
Врегулювання конфлікту в Україні - один з пріоритетів головування Італії в ОБСЄ. Про це заявив міністр закордонних справ країни Енцо Моаверо-Міланезі на засіданні Постійної ради організації.
За його словами, сторони повинні взяти на себе відповідальність і поважати режим припинення вогню. А ще відновити переговори в рамках Тристоронньої контактної групи і нормандського формату.
Італія головує в ОБСЄ з початку цього року.
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