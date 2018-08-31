Італія головує в ОБСЄ з початку цього року

Врегулювання конфлікту в Україні - один з пріоритетів головування Італії в ОБСЄ. Про це заявив міністр закордонних справ країни Енцо Моаверо-Міланезі на засіданні Постійної ради організації.

За його словами, сторони повинні взяти на себе відповідальність і поважати режим припинення вогню. А ще відновити переговори в рамках Тристоронньої контактної групи і нормандського формату.

Італія головує в ОБСЄ з початку цього року.