До України не пустили російські пропагандистські книжки. На українсько-білоруському кордоні в Житомирській області силовики зупинили автівку, якою перевозили партію заборонених видань.

Вони пропагують комуністичні цінності, радянську ідеологію та переваги "федеративного" державного устрою. За даними оперативників, агітки доправляли в кілька етапів, а поширювати планували навесні 2019 року, щоб дестабілізувати політичну ситуацію в країні.