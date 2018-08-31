До України не пустили російські пропагандистські книжки [ Редактировать ]
До України не пустили російські пропагандистські книжки. На українсько-білоруському кордоні в Житомирській області силовики зупинили автівку, якою перевозили партію заборонених видань.
Вони пропагують комуністичні цінності, радянську ідеологію та переваги "федеративного" державного устрою. За даними оперативників, агітки доправляли в кілька етапів, а поширювати планували навесні 2019 року, щоб дестабілізувати політичну ситуацію в країні.
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