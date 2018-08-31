Венесуельська столиця залишилася без світла [ Редактировать ]
Венесуельська столиця вдруге за два дні пережила масове вимкнення електрики. Через це у Каракасі позачинялися крамниці та зупинилося метро. Жодна з понад 40 станцій не працювала. Інший громадський транспорт був переповнений. Декому з містян довелося ночувати просто неба.
Напередодні венесуельська влада звинуватила опозицію у причетності до відключення електрики. За минулий тиждень затримали більше як 130 громадян. Їм закидають дестабілізацію економіки.
За інформацією генпрокурора, ці люди заробляли на спекуляціях та перепродажах. Чимало заарештованих - керівники великих торговельних мереж.
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