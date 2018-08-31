США планують вихід зі Світової організації торгівлі [ Редактировать ]
Сполучені Штати вийдуть зі Світової організації торгівлі, якщо вона не покращить свою роботу. Про це американський президент заявив у інтерв'ю агенції Bloomberg.
За словами Трампа, СОТ погано ставиться до США уже багато років, і міжнародній організації потрібно змінитися. Трамп назвав її "найгіршою торговельною угодою, яку коли-небудь укладали".
За інформацією агенції, вихід Вашингтону із СОТ може суттєво вплинути на глобальну економіку.
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