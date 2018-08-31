За словами Трампа, СОТ погано ставиться до США

Сполучені Штати вийдуть зі Світової організації торгівлі, якщо вона не покращить свою роботу. Про це американський президент заявив у інтерв'ю агенції Bloomberg.

За словами Трампа, СОТ погано ставиться до США уже багато років, і міжнародній організації потрібно змінитися. Трамп назвав її "найгіршою торговельною угодою, яку коли-небудь укладали".

За інформацією агенції, вихід Вашингтону із СОТ може суттєво вплинути на глобальну економіку.