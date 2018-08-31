Близько дев'яти сотень ультраправих знову протестували в німецькому місті Хемніц. До сутичок справа не дійшла. Демонстранти виступають проти ліберальної мігрантської політики Ангели Меркель.

Приводом стало вбивство місцевого мешканця. У злочині підозрюють двох чоловіків - вихідців з Іраку та Сирії. Покарати винуватців пообіцяв прем'єр-міністр Саксонії під час зустрічі з жителями Хемніца. І закликав утриматися від насилля та ксенофобії.

Утім, праві вже на завтра анонсували новий марш. А протести обіцяють в усіх великих містах країни.