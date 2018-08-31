У США в школі сталася стрілянина [ Редактировать ]
У старшій школі американського Сан-Франциско сталася стрілянина. Зброю туди приніс один із учнів. Але хто відкрив вогонь та з якої причини не повідомляють.
Одна дівчинка поранена. Заарештували чотирьох людей, серед них - є неповнолітні.
А школу та ще три навчальні заклади поблизу тимчасово закрили.
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