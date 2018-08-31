В пятницу, 31 августа, в Дзержинске Нижегородской области России на оборонном заводе имени Свердлова по производству взрывчатки и боеприпасов произошел взрыв. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным издания, в результате взрыва погибли три человека, еще три человека пострадали.

Взрыв произошел в цехе по производству взрывчатого вещества аммонала.

"Точно известно, что три человека погибли, еще столько же госпитализированы. Судьба еще троих остается неизвестной, видимо, они остаются под завалами", - сказано в сообщении.

В результате взрыва возник пожар на площади около сотни квадратных метров, сейчас его пытаются локализовать и потушить.

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