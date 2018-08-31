В Греции произошло сильное землетрясение [ Редактировать ]
В пятницу, 31 августа, в центральном регионе Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.
Землетрясение произошло около 10 утра по местному времени. Эпицентр расположен неподалеку от поселка Неохирыон и города Кардица, в 232 км к юго-западу от греческой столицы Афин.
Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
Ранее мы писали о том, что Иран всколыхнуло сильное землетрясение.
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