В пятницу, 31 августа, в центральном регионе Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.

Землетрясение произошло около 10 утра по местному времени. Эпицентр расположен неподалеку от поселка Неохирыон и города Кардица, в 232 км к юго-западу от греческой столицы Афин.



Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

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