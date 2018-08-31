На Буковине в оздоровительном комплексе массово отравились дети [ Редактировать ]
В городе Вижница Черновицкой области в одном из спортивно-оздоровительных комплексов отравились 14 детей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области.
По данным ведомства, за помощью к врачам обратились 14 детей в возрасте 10-15 лет. Все они являются спортсменами из Киевской области.
В частности, 14 несовершеннолетних обратились в районную больницу с жалобами на повышение температуры тела, диарею и плохое самочувствие.
Дети отдыхали и питались в одном из спортивно-оздоровительных комплексов Вижницы.
"Врачи осмотрели пациентов и диагностировали пищевое отравление. После предоставления помощи детей в удовлетворительном состоянии отпустили домой", - отмечается в сообщении.
Начато уголовное производство. На данный момент устанавливают причину отравления, проводят досудебное расследование.
Ранее мы писали о том, что в США полтысячи людей отравились салатами из McDonald's.
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