Первая школьная осень для детей сотрудников фармацевтической компании "Здоровье" началась с приятного сюрприза: первоклассники получили в подарок брендированные ранцы с полным набором учебных принадлежностей и сладостями. Такой подарок настраивает ребенка на учебу, ведь так интересно скорее воспользоваться содержимым рюкзака, чтобы открывать для себя новое каждый день!

Первый шаг к школьной двери запоминается на всю жизнь и нередко определяет отношение ребенка к обучению в следующие 10 лет. Если 1 сентября начинается с нужного и интересного подарка, этот шаг дается легче, и праздник проходит с самыми позитивными эмоциями. Для родителей такая помощь тоже очень приятна, поскольку позволяет снабдить детей всем необходимым в экономически нестабильное время.

Традиция дарить рюкзаки детям на 1сентября - часть корпоративной политики компании "Здоровье", направленной на заботу о своих сотрудниках и помощь подрастающему поколению. По мнению Александра Доровского, председателя наблюдательного совета ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", таким образом социальные инициативы компании способствуют формированию правильных установок у детей. Интерес к учебе, увлечение спортом, интеллектуальное и духовное развитие, физическое здоровье ребенка - те направления, в которых нужно проводить работу на уровне не только семьи, но и общества.

Фармацевтическая компания "Здоровье" со своей стороны реализует целый ряд социальных инициатив в поддержку детства и юношества Харьковщины.

Так, для детей сотрудников предприятия летом организован отдых на море и в летних лагерях, в обязательном порядке оказывается помощь одиноким и многодетным матерям, ветеранам, пенсионерам.

Кроме того, ежегодно при поддержке А. Доровского проходят спортивные мероприятия для детей в родном городе. В частности, в августе 2018 г. компания "Здоровье" выступила спонсором футбольного чемпионата для детей "Дружба-2018", приуроченного к Дню Независимости. Команда "Олимпик", которую поддерживает "Здоровье", заняла 3-е место.

В преддверии 1 сентября А. Доровской поздравил всех детей с Днем знаний и пожелал успешного учебного года, настойчивости, вдохновения и надежных школьных друзей, а родителям - чтобы дети раскрывали свои способности, добивались новых вершин и приносили дневники только с хорошими отметками.

"Вместе мы воспитываем будущую элиту страны, которая уже сейчас радует своими спортивными достижениями и высокими оценками", - подчеркнул Александр Доровской.