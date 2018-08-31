В Болгарии из-за масштабного ДТП уволили трех министров [ Редактировать ]
Болгарский премьер-министр Бойко Борисов уволил трех министров из-за ДТП, в котором погибли 17 человек. Об этом сообщает Euractive.
На экстренном заседании Кабинета министров в пятницу, 31 августа, Борисов уволил министра внутренних дел Валентина Радева, министра транспорта Ивайло Московски и ответственного за региональное развитие Николая Нанкова.
Автобус, перевозивший пенсионеров, которые направлялись на выступление на фольклорном фестивале, 25 августа потерял контроль над участком недавно отремонтированной дороги и упал в пропасть.
Сначала власти попытались обвинить в аварии водителя автобуса, который выжил в ДТП. Но потом выяснилось, что авария произошла скорее всего из-за несоответствующего асфальтового покрытия, и которая разоблачила коррупцию и мошенничество в строительстве дорог в стране.
Образцы асфальта взяли для анализа. Его официальные результаты еще не объявлены, но эксперты отметили, что использованный асфальт не подходит для дорог, так как он предназначен для строительства парковых аллей.
Ранее в Черкассах экс-депутат пыталась заплатить потерпевшим ДТП.
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