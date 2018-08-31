Фото: uefa.com

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн стал лучшим игроком Лиги Европы 2017/18, сообщает официальный сайт УЕФА.

Об этом было объявлено перед началом церемонии жеребьевки группового этапа Лиги Европы 2018/19.

27-летний француз забил 6 голов, включая дубль в финале, и отдал 2 голевых паса в 9 матчах турнира. На приз также претендовали одноклубник Гризманна - Диего Годин и хавбек "Марселя" Димитри Пайет.

Лучшие десять игроков Лиги Европы сезона 2017/18:

1. Антуан Гризманн ("Атлетико") - 388 баллов

2. Димитри Пайет ("Марсель") - 103 балла

3. Диего Годин ("Атлетико") - 84 балла

4. Ян Облак ("Атлетико") - 43 балла

5. Чиро Иммобиле ("Лацио") - 26 балла

6. Ариц Адурис("Атлетик") - 16 баллов

6. Коке ("Атлетико") - 16 баллов

8. Луиз Густаво ("Марсель") - 10 баллов

8. Флорьян Товен ("Марсель") - 10 баллов

10. Сергей Милинкович-Савич ("Лацио") - 8 баллов

Напомним, во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая состоялась 30 августа, УЕФА назвал лучших игроков прошлого еврокубкового сезона.