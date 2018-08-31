Сын до смерти забил мать палкой [ Редактировать ]
В Белоцерковском районе Киевской области мужчина палкой, руками и ногами до смерти забил собственную мать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
"Установлено, что в августе текущего года в одном из сел Белоцерковского района между 43-летним сыном и его матерью возник словесный конфликт. В ходе которого, человек, взял деревянную палку и подойдя к кровати 80-летней матери, нанес 5 ударов по грудной клетке, в результате чего потерпевшая упала на пол. Не остановившись на содеянном, злоумышленник нанес многочисленные удары рукой по лицу женщины, а потом ногой наступил на ее горло", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате жестокого избиения изверг-сын причинил матери телесные повреждения в виде множественных переломов ребер, от которых потерпевшая скончалась.
По процессуальному руководству Белоцерковской местной прокуратуры 43-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас местной прокуратурой в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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