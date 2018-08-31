Італія вимагає відкрити порти ЄС

Італія закликала відкрити інші порти Євросоюзу для прийому мігрантів. У Римі не хочуть миритися з тим, що біженці прибувають лише через Італію. Про це заявила міністр оборони країни Елізабетта Трента. За її словами, проблему відкладати не можна, адже у кінці року спливає мандат європейської місії "Софія"