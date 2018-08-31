Леди Гага кардинально сменила имидж (фото) [ Редактировать ]
Леди Гага наслаждается отпуском со своим женихом Кристиано Карино.
Певица показалась на улицах Венеции, облаченная в платье Jonathan Simkhai в стиле пин-ап.
Образ Гага дополнила подходящей по стилю прической и туфлями на излюбленных головокружительных шпильках.
Ранее Леди Гага не раз удивляла своих поклонников. Например, подтянутой фигурой или откровенным купальником.
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