Министерство иностранных дел Украины сделало заявление о юрисдикционной стадии производства по делу в отношении прав прибрежного государства в Черном и Азовском море и в Керченском проливе (Украина против Российской Федерации). Об этом говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

"31 августа 2018 года Трибунал, рассматривающий дело Украины против Российской Федерации в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, обнародовал процессуальный приказ, устанавливающий, что Трибунал сначала будет выносить решение по определенным возражениям по поводу юрисдикции, высказанных Российской Федерацией.

19 февраля 2018 года Украина подала свой Меморандум в Трибунал, который доказывает, что Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Украинский Меморандум показал, что с 2014 года Россия незаконно отстранила Украину от реализации своих прав прибрежного государства; использовала и продолжает использовать суверенные ресурсы Украины для своих собственных целей; и узурпировала право Украины регулировать собственные приморские районы. В нарушение международного права, Россия, среди прочего, похищает украинские энергетические и рыбные ресурсы, наносит ущерб украинским рыбакам и блокирует движение в украинские порты.

Вместо того, чтобы ответить по сути дела Украины, Российская Федерация 22 мая 2018 года представила свои возражения относительно юрисдикции Трибунала, что допускается Регламентом Трибунала. Соответствии с обычной практикой Суд решил рассматривать эти возражения, прежде чем рассматривать дело по существу.

Украина не считает, что юрисдикционные возражения Российской Федерации являются обоснованными или что они будут приняты Трибуналом.

Основное возражение России заключается в том, что претензии Украины фактически не касаются Конвенции ООН по морскому праву, а является попыткой получить решение, подтверждающее суверенитет Украины над Крымским полуостровом. Это возражение явно неправильно толкует иск Украины. Украина передала спор в арбитраж о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, которые закреплены и определены в Конвенции ООН по морскому праву. То, что Украина пользуется такими морскими правами, признается международным сообществом - в течение более чем двух десятилетий после провозглашения независимости, возможность реализации Украиной своих прав, сейчас является предметом спора, не вызывало никаких споров. Это и является главной функцией системы урегулирования споров в рамках Конвенции ООН по морскому праву - рассматривать претензии такого рода, как представленные Украиной, включая попытку одного государства-участника вмешаться и узурпировать морские права другого государства-участника. Более того, суверенитет Украины над Автономной Республикой Крым и городом Севастополь не требует дальнейшего подтверждения: он полностью признается международным сообществом в целом, и это трижды было подтверждено Генеральной Ассамблеей ООН (в 2014, 2016 и 2017 годах).

Другие юрисдикционные возражения России так же являются необоснованными. Например, в том, что Россия называет своим вторым важнейшим возражением относительно юрисдикции, она утверждает, что Азовское море и Керченский пролив не подпадают под действие Конвенции ООН по морскому праву, потому что Украина и Россия договорились поддерживать эти территории как “общие внутренние воды”. Однако, на самом деле Россия захватила украинские газовые месторождения в Азовском море, имея целью в одностороннем порядке аннулировать Украинский лицензии на такие газовые месторождения, в одностороннем порядке с целью построить мост и другие сооружения вдоль Керченского пролива и наложить односторонние ограничения на размеры судов, которые могут проходить через пролив. Каждое из этих действий является несовместимым с утверждением России, что Украина и Россия имеют общий суверенитет над Азовским морем и Керченским проливом - это должно предоставлять право Украины участвовать в добыче угля, строительных, навигационных и других видах деятельности в тех водных пространствах, однако Россия своими действиями исключает такую ​​возможность для Украины.

Министерство иностранных дел готово ответить на все возражения Российской Федерации перед Трибуналом. Украина считает, что Российская Федерация будет привлечена к ответственности за дерзкое нарушение международного морского права", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Украина усиливает защиту Азовского моря.