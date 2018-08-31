На календаре 31 августа - конец лета. Для школьников и студентов - еще и конец каникул. В соцсетях бурлит обсуждение прошедшего сезона, особенно много шуток о том, кто что успел или не успел с сделать за три летних месяца.

Podrobnosti.ua собрали грустные и забавные картинки на эту животрепещущую тему.

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