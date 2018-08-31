Последний день лета вызвал ажиотаж в соцсетях (фото) [ Редактировать ]
На календаре 31 августа - конец лета. Для школьников и студентов - еще и конец каникул. В соцсетях бурлит обсуждение прошедшего сезона, особенно много шуток о том, кто что успел или не успел с сделать за три летних месяца.
Podrobnosti.ua собрали грустные и забавные картинки на эту животрепещущую тему.
Читайте также, какими хитами запомнилось это лето.
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