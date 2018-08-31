В российской Самаре на ПАО "Кузнецов", которое специализируется на производстве авиационных и ракетных двигателей и газотурбинных установок, прогремел взрыв, в результате чего погибли трое людей.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что ЧП произошло, когда четверо рабочих проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода.

"Двое сотрудников ПАО "Кузнецов" погибли в результате несчастного случая на производстве. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ЧП",- заявили в пресс-службе ПАО "Кузнецов".

Вместе с тем, по данным источника информагентства, погибли трое человек.

"Найдено тело третьего погибшего", - сказал источник.

Отмечается, что тело третьего погибшего обнаружили на дне резервуара с жидким кислородом.

Ранее взрыв произошел на военном заводе в Дзержинске.