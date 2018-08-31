В России прогремел взрыв на авиационном заводе, есть погибшие [ Редактировать ]
В российской Самаре на ПАО "Кузнецов", которое специализируется на производстве авиационных и ракетных двигателей и газотурбинных установок, прогремел взрыв, в результате чего погибли трое людей.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что ЧП произошло, когда четверо рабочих проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода.
"Двое сотрудников ПАО "Кузнецов" погибли в результате несчастного случая на производстве. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ЧП",- заявили в пресс-службе ПАО "Кузнецов".
Вместе с тем, по данным источника информагентства, погибли трое человек.
"Найдено тело третьего погибшего", - сказал источник.
Отмечается, что тело третьего погибшего обнаружили на дне резервуара с жидким кислородом.
Ранее взрыв произошел на военном заводе в Дзержинске.
по теме
В России прогремел взрыв на военном заводе: есть жертвы
В пятницу, 31 августа, в Дзержинске Нижегородской области России на оборонном заводе имени Свердлова по производству взрывчатки и боеприпасов произошел взрыв
В России разбился самолет-амфибия
В Нижнетавдинском районе Тюменской области России потерпел крушение самолет
Россия разворачивает самую мощную группировку кораблей
Минобороны России разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей
В небе над Россией загорелся пассажирский самолет (видео)
В России во время полета загорелся двигатель самолета Ту-204
В Черном море произошел взрыв: пострадали люди (видео)
В Черном море на пляже в районе Кабардинки взорвался гидроцикл с туристами.