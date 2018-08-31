Известная украинская актриса Ольга Сумская недавно попала в больницу. Ее доставили в отделение реанимации.

Недавно звезда кино отметила свое 52-летие, а также показала серию пляжных фото, сделанных в Одессе. Никто бы не подумал, что всегда бодрая и свежая Ольга может оказаться на больничной койке.

Инцидент произошел, когда актриса была в дороге на гастроли. По словам артистки, ей стало плохо по дороге в Черкассы. Ольга ехала на спектакль "Мастер и Маргарита". Об этом Ольга Сумская написала на своей странице в Facebook.

"Резко стало плохо: темп.38, ломота во всем теле, страшная слабость и тошнота, я еле передвигалась и говорила. Доехали до Александрии и я понимаю, что надо срочно к врачам, потому что спектакль под угрозой отмены", - написала певица.

"Практически за два часа в отделении реанимации анестезиологии интенсивной терапии врачи поставили меня на ноги. Быстро и квалифицированно сделали анализ крови и поставили капельницу. Сказали,что это, возможно такой вирус", - поделилась Сумская.

Ранее о проблемах со здоровьем рассказала и София Ротару.