В Бердянске в доме престарелых убили мужчину [ Редактировать ]
В Бердянске Запорожской области в доме престарелых произошло убийство. Утром 31 августа медперсонал обнаружил бездыханное тело одного из пациентов со следами насильственной смерти.
Об этом рассказал директор учреждения Владимир Милакумов, передает Pro Berdyansk.
Сообщается, что погибший - 44-летний ранее судимый житель Бердянского района, он более года находился в гериатрическом пансионате и вел асоциальный образ жизни.
По словам Милакумова, этаж, где ранее проживал мужчина, полностью заселен подобным контингентом: людьми, имевшими проблемы с законом, которые игнорируют требования администрации. Отмечается, что руководство пансионата неоднократно обращалось в облздравотдел с просьбой расселить постояльцев этого этажа по другим учреждениям, в том числе исправительным.
В отделе коммуникации полиции Запорожской области сообщили, что преступник задержан. Правоохранители выяснили, что между погибшим и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес опоненту ножевое ранение в шею.
По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предпологает от 7 до 15 лет лишения свободы.
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