В пятницу, 31 августа, неизвестный с ножом напал на людей на вокзале Амстердама. В результате инцидента пострадали три человека. Об этом сообщает AP.

Нападение произошло на оживленном Центральном вокзале города.

Пострадавшие были госпитализированы с ранениями в больницу. Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие для нейтрализации нападавшего.

Подозреваемый был задержан полицией. Мотивы преступника неизвестны. В настоящий момент власти выясняют подробности происшествия.

Ранее мы рассказывали, что в Бердянске в доме престарелых убили мужчину.