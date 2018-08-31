Мужчина с ножом напал на пассажиров на вокзале [ Редактировать ]
В пятницу, 31 августа, неизвестный с ножом напал на людей на вокзале Амстердама. В результате инцидента пострадали три человека. Об этом сообщает AP.
Нападение произошло на оживленном Центральном вокзале города.
Пострадавшие были госпитализированы с ранениями в больницу. Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие для нейтрализации нападавшего.
Подозреваемый был задержан полицией. Мотивы преступника неизвестны. В настоящий момент власти выясняют подробности происшествия.
Ранее мы рассказывали, что в Бердянске в доме престарелых убили мужчину.
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