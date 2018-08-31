Проте стріляти по мирних кварталах - все ж стали менше

За ротацією ворожих підрозділів і бойових машин - щодня стежать наші бійці й на західних околицях Донецька. Зараз окупанти відвели бронетехніку подалі від передової. Натомість у снайперів противника "шкільне перемир'я" період найбільшої активності. Із прифронтової Мар'їнки - репортаж Руслана Смещука.

Фронтова Мар'їнка. Лінія зіткнення тут пролягає майже по крайніх вулицях. Нас ведуть до найвищого спостережного пункту.

"Це наш спостережний пост звідки просматрюється. Добре видно позиції противника, навіть Донецьк видно. І кожен день Вони долають на верхівку - вже стали альпіністами".

Піднімаються під кутом понад сімдесят градусів, по мотузці, майже на стометрову висоту. Звідси неконтрольовані території видно, як на долоні.

Бійці одразу попереджають: за укріплення не висовуватися - уб'ють. Максимум можна обережно підняти камеру.

"Подпалили позицию нашу- так мы тушили. Но тоже не высунешься, так мы бутылки наполняли и бросали туда. Не висунешься, недавно случай был - парень высунулся и все, двухсотый сразу. За позицией наблюдают нашей - только высунулся, все сразу двухсотый", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних сил України.

Хлопці показують, наскільки точно стріляє ворожий снайпер. Із цього чайника зробили приманку. Кажуть, не минуло й десяти хвилин, як його просікли.

"Прицельно был снайпер - вот на обманку прострелил. Думал, наверное что голова. С 7,62, с СВД. А вот вошло, так получается две пули? Да - с посадочки там. Вот смотрите вход и выход", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних сил України.

Військові розповіли - останні кілька днів постійно бачать, як ворог міняє на позиціях техніку та людей.

"Наразі у противника відбулася ротація - і це говоре про одне, треба бути насторожі. Бо кожна ротація супроводжується обстрілами. Вони пристрілюються, перевіряють нашу міць вогневу. Шкільне перемир'я, для них такого поняття не існує - це бандити", - говорить Олег, військовослужбовець Збройних сил України.

Проте стріляти по мирних кварталах - все ж стали менше.