Євросоюз відмовляється від переходу на літній і зимовий час [ Редактировать ]
У березні на годину вперед, у жовтні на годину назад. Європейський Союз - планує відмовитися від переходу на літній і зимовий час. Чому так вирішили і чи підтримують нововведення всі члени ЄС? Тетяна Логунова - розповість.
Європейський Союз - більше не хоче переводити стрілки годинника. І планує скасувати перехід на зимовий та літній час. Ініціативу озвучив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер - в ефірі одного з німецьких телеканалів. Мовляв, напередодні європейські чиновники провели інтернет-опитування серед жителів ЄС. І результати - виявилися більш ніж переконливими.
Проголосували - чотири з половиною мільйони європейців. І 80 відсотків з них - За перехід на єдиний час. Для очільника Єврокомісії це сигнал - час діяти.
"Дебати про зимовий і літній час точилися роками. І в них брали участь багато європейців. І ось ми провели відкрите голосування - мільйони проголосували за те, щоб залишити єдиний літній час. Так ми і зробимо", - говорить Жан-Клод Юнкер, голова Єврокомісії.
Активніше за інших - голосували німці. За даними Єврокомісії, в опитуванні взяли участь 3 мільйони жителів Німеччини.
"Це слушна ідея, мене завжди дратували ці переведення годинників. Особливо важко адаптуватися було дітям. Вони відчувають ці зміни".
"О, це правильно. Нехай швидше скасовують".
Швидко - не вийде. Пропозицію - має схвалити Єврокомісія, потім Європарламент. А далі почнеться найцікавіше - усі країни ЄС. При цьому, кожна держава зможе сама вирішувати - який саме час залишити - літній чи зимовий. І в підсумку може скластися так, що об'єднаній Європі доведеться звіряти годинник ще частіше.
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