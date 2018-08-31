Ольга Фреймут похвасталась платьем за 50 тысяч (фото) [ Редактировать ]
Популярная украинская телеведущая Ольга Фраймут поделилась фото со съемок.
На снимке Фреймут одела в персиковое платье бренда Dsquared2 с драпировкой в виде банта на груди.
Образ ведущей дополнили элегантные туфли - лодочки на высокой шпильке.
Поклонники Фреймут остались в восторге, назвав ее стиль безупречным и грациозным.
Платье Dsquared2, согласно данным на сайте бренда, на данный момент стоит 15 тысяч гривен, с учетом 70% скидки. Ранее цена платья составляла 50900 гривен.
Ранее Ольга Фреймут шокировала своих поклонников чрезмерной худобой. Дочь актрисы же и вовсе раскритиковали в пух и прах.
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