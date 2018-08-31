Освітяни Прикарпаття зустрічають вересень без грошей [ Редактировать ]
Новий навчальний рік без зарплати - починають освітяни на Прикарпатті. Востаннє вони отримували її ще у червні. Сума заборгованості вже сягнула десяти мільйонів гривень. Чому немає грошей і коли будуть? Дізнавалася Жанна Дутчак.
Вчителька початкових класів Світлана Кохман на роботі від самого ранку - готує клас до приходу першачків. Та настрій, каже зовсім не святковий. У відпустку пішла - без грошей. Зарплати не бачила вже два місяці.
"Я хотіла і десь відпочити, як і всі нормальні люди. Я тішуся, бо в мене чоловік пенсіонер який має 1700 пенсії і я йду і її знімати", - говорить Світлана Кохман, вчителька початкових класів.
У вчительки на очах сльози. Каже - за тридцять п'ять років роботи педагогом - такого розпачу ще не відчувала.
"До сліз, у нас мусить бути свято, ми будемо крізь сльози сміятися радіти, свято будемо вдавати що у нас свято", - говорить Світлана Кохман, вчителька початкових класів.
Затримувати зарплату педагогам - стали від початку року. Сума заборгованості вже сягла - десяти мільйонів. А все через недостатній обсяг державної субвенції. Торік Мінсосвіти змінило формулу її нарахування.
"У нас не враховані діти які навчаються на індивідуальній формі навчання. Це не тільки хворі діти це діти яких в класах є менше як п'ять учнів. На таких дітей субвенція не передбачає жодної гривні", - говорить Тарас Стасів, голова профспілки працівників освіти Рогатинського району.
На Рогатинщині понад п'ятсот дітей саме такі учні. Тому, щоб цих коштів вистачало - потрібно закрити вісімнадцять шкіл та звільнити щонайменше 250 педагогів. Та це не вихід - кажуть педагоги. І вийшли на мітинг. Цього тижня вже двічі перекривали дорогу, вимагаючи - збільшити субвенцію і погасити борги. Чиновники нічого не пообіцяли.
"Дивіться якщо перевиконання у 18 році планується близько 6-8 мільйонів, а потреба по зарплаті близько 50 то про яке може бути вихід із ситуації із районного бюджету. Районній владі треба робити одне єдине просити добиватися в київської влади", - говорить Роман Гринишин, голова Рогатинської районної ради.
Та вчителі жити в злиднях більше не хочуть і готуються до загального страйку.
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