Глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко смертельно ранен взрывом при покушении, сообщают росСМИ.

Захарченко скончался в больнице, куда его доставили после взрыва.

Информацию о гибели Захарченко подтвердил РБК депутат "ДНР" Владислав Бриг.

Взрыв прогремел в центре Донецка, рядом с кафе, где находился главарь боевиков.

В соцсетях очевидцы рассказывают, что взорвали машину, которая находилась рядом с кафе "Сепар".

Кроме этого, в соцсетях сообщают еще об одном пострадавшем.

Ранее мы сообщали, что на авиационном заводе в России прогремел взрыв.