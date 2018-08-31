Главарь "ДНР" Захарченко погиб во время взрыва (фото) [ Редактировать ]
Глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко смертельно ранен взрывом при покушении, сообщают росСМИ.
Захарченко скончался в больнице, куда его доставили после взрыва.
Информацию о гибели Захарченко подтвердил РБК депутат "ДНР" Владислав Бриг.
Взрыв прогремел в центре Донецка, рядом с кафе, где находился главарь боевиков.
В соцсетях очевидцы рассказывают, что взорвали машину, которая находилась рядом с кафе "Сепар".
Кроме этого, в соцсетях сообщают еще об одном пострадавшем.
Ранее мы сообщали, что на авиационном заводе в России прогремел взрыв.
по теме
В Бердянске в доме престарелых убили мужчину
В Бердянске Запорожской области в доме престарелых произошло убийство
В России прогремел взрыв на авиационном заводе, есть погибшие
В российской Самаре на ПАО "Кузнецов", которое специализируется на производстве авиационных и ракетных двигателей и газотурбинных установок, прогремел взрыв
Сын до смерти забил мать палкой
В Белоцерковском районе Киевской области мужчина палкой, руками и ногами до смерти забил собственную мать
В России прогремел взрыв на военном заводе: есть жертвы
В пятницу, 31 августа, в Дзержинске Нижегородской области России на оборонном заводе имени Свердлова по производству взрывчатки и боеприпасов произошел взрыв
В Черном море произошел взрыв: пострадали люди (видео)
В Черном море на пляже в районе Кабардинки взорвался гидроцикл с туристами.