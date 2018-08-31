Энрике Иглесиас в своем Instagram поделился со своими поклонниками видео, на котором забавно развлекает своих малышей.

"Самая сложная публика, которую мне приходилось развлекать", - подписал ролик недавно испеченный отец.

На видео восьмимесячные двойняшки Люси и Николас сидят в личном транспорте, а Энрике в это время, бегая вокруг них, издает разные звуки, которые напоминают возгласы домашних птиц.

Возможно, трогательный ролик снимала мама, теннисистка Анна Курникова. Поклонники быстро отреагировали на данное видео певца, и всего за одни сутки пост собрал 1, 9 миллионов просмотров.

Несмотря на то, что пара уже 16 лет вместе, в декабре прошлого года экс-спортсменка подарила испанскому певцу двойню, однако официально пара брак так и не узаконила.

Ранее мы рассказывали, что 47-летняя российская телеведущая стала мамой.