Энрике Иглесиас умилил поклонников домашним видео с детьми [ Редактировать ]
Энрике Иглесиас в своем Instagram поделился со своими поклонниками видео, на котором забавно развлекает своих малышей.
"Самая сложная публика, которую мне приходилось развлекать", - подписал ролик недавно испеченный отец.
Tough audience to entertain 😂🦃
Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)
На видео восьмимесячные двойняшки Люси и Николас сидят в личном транспорте, а Энрике в это время, бегая вокруг них, издает разные звуки, которые напоминают возгласы домашних птиц.
Возможно, трогательный ролик снимала мама, теннисистка Анна Курникова. Поклонники быстро отреагировали на данное видео певца, и всего за одни сутки пост собрал 1, 9 миллионов просмотров.
Несмотря на то, что пара уже 16 лет вместе, в декабре прошлого года экс-спортсменка подарила испанскому певцу двойню, однако официально пара брак так и не узаконила.
Ранее мы рассказывали, что 47-летняя российская телеведущая стала мамой.
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