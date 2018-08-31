Россия блокирует работу миссии ОБСЕ - представители США [ Редактировать ]
Работа миссии ОБСЕ на Донбассе - неадекватна из-за вмешательства России. Об этом заявил исполняющий обязанности замглавы миссии от США Грегори Мекрис.
По его словам, РФ блокирует доступ наблюдателей к украинско-российской границе.
Поэтому представители миссии не могут полностью оценить степень участия России в конфликте: то есть объем поставок оружия, денег и военных для поддержки боевиков.
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