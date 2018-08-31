Экс-президент Франции выпустил мемуары [ Редактировать ]
Экс-президент Франции Франсуа Олланд рассказал, как Путин на переговорах в Минске угрожал раздавить украинскую армию. Об этом бывший глава Франции написал в мемуарах под названием "Уроки власти".
Бывший французский лидер пишет, что президент Петр Порошенко и Владимир Путин постоянно повышали голос друг на друга. Последний так нервничал, что стал угрожать окончательно уничтожить армию своего визави.
По словам Олланда, это показало, что российские войска на Востоке Украины есть. Президент Порошенко защищал суверенитет Украины, когда Путин требовал автономию для части восточных украинских регионов.
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