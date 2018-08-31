Медики успели его привезти в больницу, где он и скончался

Главаря, так называемой ДНР, Александра Захарченко подорвали в центре оккупированного Донецка. Информацию уже подтвердили в СБУ. Взрыв прогремел в одном из кафе. Позже в администрации самопровозглашенной республики заявили, что в результате покушения один человек погиб и еще трое ранены. Подробнее в материале.

В центре Донецка в кафе "Сепар" на улице Пушкинская средь бела дня прогремел взрыв. По данным правоохранителей так называемой ДНР, во время взрыва тяжелые травмы получил главарь боевиков Александр Захарченко. Медики успели его привезти в больницу, где он и скончался. Кроме того, ранен так называемый министр налогов Александр Тимофеев, он госпитализирован.

"За нашими даними, ця інформація відповідає дійсності. І ми вважаємо, що це результат міжусібних війн, які не перший рік відбуваються між терористами, їх російськими кураторами, вони не можуть поділити гроші, владу. Можливо, це помста. Ми не знаємо достеменно", - говорит Елена Гитлянская, пресс-секретарь СБУ.

Александру Захарченко было 42 года. Он пророссийский боевик, главарь так называемой ДНР. Во время начала сепаратистских выступлений на востоке Украины руководил отделением харьковского бойцовского клуба Оплот. В мае 2014 был военным комендантом, впоследствии назначен на должность "заместителя министра внутренних дел ДНР". После нелегитимных выборов в ноябре 2014 занял пост председателя Совета Министров самопровозглашенной республики.

По данным СМИ, в 2010 Захарченко проходил обследование в Харьковском областном центре медико-социальной экспертизы. Там ему была официально присвоена IІ группа инвалидности по психическому заболеванию. До военных действий на востоке Украины торговал курами на одном из рынков в Донецке.