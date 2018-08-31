Дмитрий Шимкив ушел из Администрации президента Украины после четырех лет службы [ Редактировать ]
На Банковой кадровые перестановки. С поста замглавы администрации президента ушел Дмитрий Шимкив. Сегодня он сам заявил об этом.
Шимкив отвечал за проведение административных, социальных и экономических реформ. Должность замглавы администрации теперь уже экс-чиновник, занимал четыре года.
В его дальнейших планах развитие собственного бизнеса. Преемником Шимкива стал Сергей Марченко, который ранее занимал должность в правительстве, был замминистра финансов.
"Були великі проекти, які треба було реалізовувати - від впровадження 3G, 4G, координації реформ, відкриті дані, петиції тощо до координаційних процесів із різними гілками влади. Сергій має великий досвід роботи і в Адміністрації gрезидента і в Кабінеті Міністрів, особливо з питаннями фінансування і реформ фінансів. І я вітаю його з цим призначенням і очікую на продовження того руху реформ, який був започаткований", - говорит Дмитрий Шимкив, бывший заместитель главы Администрации президента Украины.
по теме
Чего ждать украинцам с 1 сентября: новые тарифы, цены на бензин и медреформа
Что изменится в Украине с 1 сентября и в течение месяца – читайте в материале podrobnosti.ua
Украина разыскивает 294 пропавших без вести на Донбассе - Ирина Геращенко
Более тысячи тел остаются неопознанными - но точной цифры назвать не берется никто
Владимир Гройсман: срыв выборов в ОТГ тормозит децентрализацию
Из-за юридической коллизии, голосование в более сотне ОТГ оказались под угрозой срыва, и это, в свою очередь, тормозит децентрализацию
В посольстве США почтили память погибших под Иловайском
Соединенные Штаты осуждают акт военной агрессии России против Украины - ведь после договоренности прекратить огонь, российские вооруженные силы незаконно напали на украинских военных
В Украине почтили память Джона Маккейна
Президент Украины Петр Порошенко выразил свои соболезнования, а также отметил важную роль Маккейна в защите нашей страны на международной арене
Поддержка правительством отечественной киноиндустрии возродила украинское кино - Гройсман
Одним из самых масштабных проектов за последние 40 лет, станет экранизация романа Ивана Франко - "Захар Беркут". В прокат кинолента выйдет в 2019 году. На съемочной площадке побывал Премьер-Министр Владимир Гройсман