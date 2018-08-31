На Банковой кадровые перестановки. С поста замглавы администрации президента ушел Дмитрий Шимкив. Сегодня он сам заявил об этом.

Шимкив отвечал за проведение административных, социальных и экономических реформ. Должность замглавы администрации теперь уже экс-чиновник, занимал четыре года.

В его дальнейших планах развитие собственного бизнеса. Преемником Шимкива стал Сергей Марченко, который ранее занимал должность в правительстве, был замминистра финансов.

"Були великі проекти, які треба було реалізовувати - від впровадження 3G, 4G, координації реформ, відкриті дані, петиції тощо до координаційних процесів із різними гілками влади. Сергій має великий досвід роботи і в Адміністрації gрезидента і в Кабінеті Міністрів, особливо з питаннями фінансування і реформ фінансів. І я вітаю його з цим призначенням і очікую на продовження того руху реформ, який був започаткований", - говорит Дмитрий Шимкив, бывший заместитель главы Администрации президента Украины.