Смерть Захарченко, впрочем, никак не отразилась на ситуации на передовой. Боевики по-прежнему нарушают объявленное на днях "школьное перемирие". Сегодня обстреляли украинские позиции уже четыре раза. Подробности узнаем от Руслана Смещука.

Фронтовая Марьинка, линия сопряжения тут проходит почти по городским улицам. Здесь у военных преимущество над противником в высоте.

"Це наш спостережний пост звідки просматрюється. Добре видно позиції противника, навіть Донецьк видно. І кожен день вони долають на верхівку - вже стали альпіністами".

По веревке поднимаемся на вершину террикона. Из этого орлиного гнезда - все вокруг, как на ладони. Только подняться надо, а это не просто даже когда не стреляют.

Да, непростой подъем, особенно если представить что парни делают это под обстрелом, это еще то испытание.

Военные сразу предупреждают: ни в коем случае не высовываться. Эта позиция - у врага, как заноза, находится под постоянным наблюдением. Из-за специфики рельефа и укреплений поразить ее из минометов не так то и просто- то. А вот потерявших бдительность снайперы боевиков могут и убить.

"Подпалили позицію нашу- так ми тушили. Но тоже не высунешься - так мы бутылки наполняли и бросали туда не высунешься недавно случай бил - парень высунулся - и все двухсотый сразу. За позицией наблюдают нашей - только высунулся все сразу двухсотый", - говорит Александр, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Военные показывают насколько точно бьют вражеские снайперы. Вот из этого чайника, обернутого в камуфляжную ткань, сделали приманку и выставили из окопа. И десяти минут не прошло - как ее продырявили.

"Прицельно бил снайпер - вот на обманку прострелил. Думал наверное что голова. С 7.62 с СВД. А вот вошло, так получается две пули? Да - с посадочки там. Вот смотрите вход и выход", - говорит Александр, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Последние несколько дней отсюда видно, как боевики меняют на примыкающих позициях технику, броневики и пехоту.

"І це говоре про одне, треба бути насторожі. Бо кожна ротація супроводжуеться обстрілами. Вони пристрілюються, перевіряють нашу міць вогневу. Шкільне перемир'я, для них такого поняття не існує - це бандити", - говорит Олег, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Однако по мирным улицам стрелять тут стали меньше.