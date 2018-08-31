День знаний впроголодь. Учителя в Прикарпатье готовятся не только к старту учебного года, но и к забастовке. Им не платят зарплату с июня. Почему нет денег? И кто за это должен ответить? Узнавала Жанна Дутчак.

Учительница начальных классов Светлана Кохман на работе с самого утра готовит класс к первому сентября. Но настроение совсем не праздничное. Зарплату педагог не видела два месяца. Говорит: за тридцать пять лет работы - такого отчаяния еще не испытывала.

"У нас мусить бути свято, ми будемо крізь сльози сміятися радіти, свято будемо вдавати що у нас свято", - говорит Светлана Кохман, учительница начальных классов Рогатинской школы №2.

"Я би не хотіла щоб мене з таким стажем вже так принижували, не даючи того що я заробила. Вчитель бідний. Вчитель цього року бідний", - говорит Светлана Лаврова, учительница начальных классов Рогатинской школы №2.

Задержки по зарплатам начались в этом году. Сумма уже достигла десяти миллионов гривен. А все из-за того, что в прошлом году Минобразования изменило формулу начисления госсубвенции.

"У нас не враховані діти, які навчаються на індивідуальній формі навчання. Це не тільки хворі діти це діти яких в классах є менше як пять учнів. На таких дітей субвенція не передбачає жодної гривні", - говорит Тарас Стасив, председатель профсоюза работников образования Рогатинского района.

В Рогатинском районе более пятисот детей - именно такие ученики. Поэтому, чтобы выделяемых денег хватало нужно закрыть восемнадцать школ и уволить минимум двести пятьдесят педагогов. Но это не выход - считают учителя. И вышли на митинг. На этой неделе дважды перекрывали дорогу. Чиновники приезжали, но ничего не пообещали.

"Дивіться, якщо перевиконання у 2018 році планується близько 6-8 мільйонів, а потреба по зарплаті близько 50, то про яке може бути вихід із ситуації із районного бюджету", - говорить Роман Гринишин, председатель Рогатинского районного совета.

Ситуация с задолженностью может иметь серьезные последствия предупреждают местные оппозиционеры. Если деньги не будут приходить в нужном количестве школы придется закрыть, а это грозит исчезновением десятков сел.

"Село, де є школа там є життя. Там є переспектива. Село де школи немає просто приречене і питання часу коли воно зникне з нашої держави. Звертаємось до українського уряду сподіваючись що він ще український негайно в пятиденний термін погасити всю заборгованість і обов'язково знайти додаткові джерела фінасування для депресивних населених пунктів", - говорит Василий Чуднов, председатель региональной организации "Оппозиционного блока" в Ивано-Франковской области.

Учителя намерены добиваться своих прав. Сейчас- начали подготовку к всеобщей забастовке.