Битва за выживание. Телеоператор Анатолий Мартыненко, который потерял здоровье, снимая аварию на ЧАЭС - вынужден отстаивать свою чернобыльскую пенсию в судах. Причем судьи уже дважды принимали его сторону. Но выплат как не было, так и нет. В ситуации разбирались наши корреспонденты.

В 86-м эти кадры горящего ядерного реактора Чернобыльской АЭС облетели весь мир. Их снимал телеоператор Анатолий Мартыненко. Тогда 25-летнего парня без обсуждения отправили работать в Чернобыльскую зону. а сегодня мужчина в судах должен отстаивать свое право на чернобыльскую пенсию.

"Для меня это очень тяжело. Потому что я прохожу программный гемодиализ - идет большая расбалансировка организма. И мне очень тяжело собраться и прийти", - говорит Анатолий Мартыненко, чернобылец.

Мартыненко уже третий год судится с Пенсионным фондом, который вопреки закону не соглашается выплатить положенное ему обеспечение.

"Эти деньги. Я просто продолжал бы жить. Потому что мне нужно покупать недешевые препараты, которые очень эффективны для меня. Без них я просто медленно умираю", - говорит Анатолий Мартыненко, чернобылец.

"Они не хотят платить, потому что если они мне заплатят, то будут и другие чернобыльцы... поднимут бучу. И не знаю чем это закончится. Беспредел какой-то в государстве".

Сегодня Анатолий Мартыненко инвалид первой группы. Сначала врачи обнаружили сахарный диабет. Потом отказали почки и сейчас он 3 раза в неделю проходит мучительную процедуру гемодиализа. Нужно покупать дорогостоящие препараты. Тем временем, задолженность Пенсионного фонда перед ним - превысила 200 тысяч гривен.

"Рішенням суду про яке йде мова заборгованість мала бути нарахована з січня 2016 року. Було проведено перерахунок але сума недоплат виплачена не була. Пенсійний фонд відповідає, що це має бути додаткова якась виділена дотація. Саме адресная, або на прізвище особи", - говорит Ирина Подкопаева, адвокат.

Это злостное затягивание процесса, считает адвокат. Год назад суд признал за инвалидом право на чернобыльскую пенсию, равную десяти минимальным. В ответ Пенсионный фонд подал апелляцию. Однако Апелляционный суд оставил в силе решение Голосеевского суда.

"Это уголовная статья - 382 статья часть 1. Умышленное не выплачивание финансов по судебному решению", - говорит Валентина Мартыненко, супруга чернобыльца.

В суде юрист Пенсионного фонда объясняет - эту пенсию должны выплачивать за счет бюджета. При этом, в Минфин юристы Пенсионного фонда даже не обращались. Заседание вновь переносят на полтора месяца. Идти чернобыльцу - некуда. Он подозревает - чиновники просто ждут, когда он уже просто не сможет бороться за свои права.