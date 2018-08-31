Великобритания будет строить отношения с ЕС по примеру Украины. Британские политики всерьез рассматривают возможность подписания с Евросоюзом аналога Соглашения об ассоциации между Брюсселем и Киевом.

Тем временем переговоры по Брекситу вновь зашли в тупик. Больше расскажет Алексей Пшемыский.

В Британском парламенте детально изучают текст Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Здесь не исключают, что нынешний формат отношений Киева с Брюсселем может стать альтернативой полному разводу с ЕС.

Ранее в Лондоне говорили и о возможности использования, так называемой, норвежской модели - когда после разрыва Британия продолжит выполнять все законы и нормы Евросоюза.

Однако, пока что главный переговорщик от ЕС по Брекзиту Мишель Барнье заявил о том, что диалог с Британией зашел в тупик. Стороны до сих пор не могут согласовать окончательные условия выхода Великобритании из ЕС. В частности - это стоимость бракоразводного процесса, будущий формат торговых отношений и проблема границы с Ирландией.

Ранее предполагалось, что переговоры завершат до октября, однако теперь говорят о возможном переносе сроков на январь следующего года. Эти новости уже пошатнули британский фунт, который за последние дни упал в цене относительно евро. Тем временем, в Великобритании растет число противников Брекзита.

В частности, согласно последним опросам, почти половина жителей Шотландии выступают за проведение нового референдума. А местные политики уже грозят Лондону массовыми акциями протеста.

Напомню, выход Британии из Евросоюза должен состояться 29 марта следующего года. До этого стороны должны утвердить окончательные условия развода. И главное, какими будут отношения Великобриании и ЕС на время переходного периода - до конца 2020 года.

Если этого не сделают - разрыв может сулить серьезные финансовые проблемы как Лондону, так и Брюсселю.