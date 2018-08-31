Украинские военные в районе проведения Операции объединенных сил находятся в полной боевой готовности из-за убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

"Военные части и правоохранительные органы в районе проведения операции Объединенных сил находятся в постоянной боевой готовности. Подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии Украины пристально выполняют служебно-боевые задачи на блокпостах", - говорится в сообщении.

В то же время представитель украинского омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лиснянский сообщил, что боевики заблокировали все выезды из Донецка.

"Сейчас город также перекрыт, большое количество правоохранителей, военных, они ходят по квартирам. Они проверяют телефоны, сканируют, устанавливают личности людей. Если родственники отзываются - человека отпускают, если у человека родственники не берут трубку или еще что-то - они отправляются в СИЗО", - отметил Лиснянский.

Ранее мы сообщали, что Захарченко погиб в результате взрыва автомобиля в центре Донецка. В СБУ также сделали заявление.