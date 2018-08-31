"Я истекаю кровью, позвони родителям": загадочно исчезла 16-летняя украинка [ Редактировать ]
В селе Субботцы Кировоградской области пропала без вести 16-летняя Диана Хриненко, не дойдя до дома 600 метров.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Девушка ночью возвращалась домой из местной дискотеки, по дороге разговаривала по телефону. Ее знакомый собеседник говорит, что разговор прервался, затем ее крик и услышал страшные слова: "Я истекаю кровью, позвони родителям, я рядом", - написал он.
Позже полицейские установили место нападения на девушку, также был найден ее телефон.
Сотрудники полиции и Нацгвардии ищут ее шестые сутки.
"Вместе с руководителем полиции Кировоградщины Романом Козьяковым встретились с матерью девушки, которой я рассказал о мерах, что мы делаем, заверил ее, что активные поисковые действия мы будем продолжать все время пока не будет найдена девушка и задержан злоумышленник, но нужна помощь и сотрудничество с полицией жителей поселка, нужно зайти и обследовать каждый двор", - добавил он.
Накануне в Крыму на берегу моря загадочно исчезла семья с двумя детьми.
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