Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов прокомментировал убийство главаря донецких сепаратистов Александра Захарченко, подчеркнув, что "у оккупантов и их марионеток всегда один конец".

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"У террористов, оккупантов и их марионеток всегда один конец - позорное небытие. На оккупированном Донбассе сформировалась взрывная уголовное смесь из гопников, воров, насильников, наемников, российских спецслужб и российских военных", - написал Турчинов.

Он также подчеркнул, что "этот грязный круг обречен на самоуничтожение".

"Кто из них, кого и за что убивает - вопрос риторический. А приговор им всем подписали в Кремле еще в феврале 2014 году", - добавил секретарь СНБО.

Ранее мы сообщали, что Захарченко погиб в результате взрыва автомобиля в центре Донецка. В СБУ также сделали заявление.

Позже появилось видео с места взрыва.