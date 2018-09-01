Турчинов отреагировал на убийство Захарченко [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов прокомментировал убийство главаря донецких сепаратистов Александра Захарченко, подчеркнув, что "у оккупантов и их марионеток всегда один конец".
Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
"У террористов, оккупантов и их марионеток всегда один конец - позорное небытие. На оккупированном Донбассе сформировалась взрывная уголовное смесь из гопников, воров, насильников, наемников, российских спецслужб и российских военных", - написал Турчинов.
Он также подчеркнул, что "этот грязный круг обречен на самоуничтожение".
"Кто из них, кого и за что убивает - вопрос риторический. А приговор им всем подписали в Кремле еще в феврале 2014 году", - добавил секретарь СНБО.
Ранее мы сообщали, что Захарченко погиб в результате взрыва автомобиля в центре Донецка. В СБУ также сделали заявление.
Позже появилось видео с места взрыва.
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